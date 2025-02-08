هشام طلعت مصطفى: "لو ترامب عاوز يعمل ريفيرا ييجي عندنا مصر"

كتبت- داليا الظنيني:

قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكنه الاسثمار فى مصر، متابعا: "عندنا ألفين كيلو شواطئ والإمارات لسة مستثمرة عندنا بمليارات".

وأضاف طلعت مصطفى، خلال حواره في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "عشان تعمل مشروع زي دا، ما تتفضل في مصر عندنا ألفين كيلو شواطئ، اتفضل، والإمارات جت استثمرت في رأس الحكمة ما يزيد عن 45 كم".

وتابع هشام طلعت مصطفي: "عندنا مشروعات نقوم بها وتطويرها، انت عاوز تعمل استثمارات اتفضل عندنا ريفيرا مصرية مفيش زيها في العالم وتكلفتها عليك أرخص.. هتجيب مين من العالم يشتري منك الوحدات دي؟".