بعد صدور قرار مدبولي بدفنه في أسوان.. من هو الأمير كريم أغا خان؟

كتب- عمرو صالح:



توفي الأمير كريم آغا خان، المعروف بثروته وعمله التنموي في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة آغا خان للتنمية، في لشبونة، عن عمر يناهز 88 عامًا يوم الثلاثاء الماضي.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الأمير كريم أغا خان:



- يعرف بالأمير شاه كريم الحسيني خارج الجماعات المسلمة الإسماعيلية، باللقب الديني السياسي الآغا خان الرابع بين الجماعات الإسماعيلية



- مواليد 13 ديسمبر عام 1936، وهو الإمام التاسع والأربعون للطائفة الإسماعيلية النزارية، وهي طائفة من الشيعة يُقدّر عدد متّبعيها بنحو 10-15 مليون (10-12% من إجمالي المسلمين الشيعة في العالم).

- تولى مرتبة الإمام تحت لقب الآغا خان الرابع منذ 11 يوليو عام 1957، عندما خلف جده الآغا خان الثالث والسير سلطان محمد شاه..

-تقدّر القيمة الصافية لثروة الآغا خان بنحو 13.3 مليار دولار أمريكي، وذلك في عام 2013. تصف مجلة فوربس الآغا خان بأنه واحد من أكثر عشرة ملكيين ثراءً في العالم.

- شارك الآغا خان في تغييرات اقتصادية وسياسية معقدة أثرت على أتباعه، بما في ذلك استقلال الدول الأفريقية عن الحكم الاستعماري، وطرد الآسيويين من أوغندا، واستقلال دول آسيا الوسطى مثل طاجكستان عن الاتحاد السوفييتي السابق، والاضطرابات المستمرة في أفغانستان وباكستان.

- كان الآغا خان الرابع أول زعيم عقيدة دينية يخطب في الجلسة المشتركة للبرلمان الكندي، وذلك في 27 فبراير عام 2017.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يُرخص بدفن جثمان الأمير/ كريم أغا خان بضريح الأغا خان الكائن بمدينة أسوان، بمحافظة أسوان.

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