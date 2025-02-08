هالة السعيد تنضم لعضوية مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، عن انضمام الدكتورة هالة السعيد، المستشارة الاقتصادية لرئيس الجمهورية، كعضو جديد في مجلس الأمناء بعد قبولها دعوة رئيس المجلس.

وسبق أن شغلت الدكتورة هالة السعيد منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، ورئيسة صندوق مصر السيادي.

كما قادت رؤية مصر 2030، وكانت عضو مجلس إدارة بالبنك المركزي المصري، وتولت مناصب قيادية أكاديمية في جامعة القاهرة.

وقالت مؤسسة مجدي يعقوب عبر حسابها على فيسبوك: "نحن واثقون أن خبرتها ورؤيتها الاستراتيجية ستساهم بشكل كبير في تحقيق أهدافنا".

بدورها، عبرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بانضمام "السعيد" لعضوية مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب.

وقالت مرسي عبر حسابها على فيسبوك: "ملكة القلوب... فرحانة قوي بانضمامك لمؤسسة مجدى يعقوب للقلب… عارفة إنك هتعملي كثير قوي… وعارفة إن قلوب أطفال مصر في أيد أمينة قوية… صوتك وكلامك وعملك في هذا الملف… ملف الانسانية … يارب دائما أياديكي في الخير".