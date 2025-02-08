هشام طلعت مصطفى يرد على مقترح ترامب بشأن ريفيرا غزة: تمثل أعلى مخاطرة في العالم

كتبت- داليا الظنيني:

استنكر رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير سكان غزة، قائلا: "من الذي أعطاك هذا الحق".

وتسائل رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، خلال حواره لبرنامج الحكاية، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، المذاع على قناة أم بي سي مصر،: "من الذي يضع الفلوس في غزة ومن الممول؟ وهي تمثل أعلى مستوى مخاطرة في العالم.

وأوضح، أن تصريحات ترامب عن غزة بأنها ستكون ريفيرا الشرق الأوسط، مشروع غير قابل للتنفيذ، قائلا: إذا ترامب أراد عمل استثمارات وريفيرا يتفضل عندنا مصر لديها ألفين كيلو شواطئ وستكون تكلفتها أرخص من الاستثمار في غزة، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات استثمرت في مشروع رأس الحكمة.

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