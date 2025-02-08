أول تعليق من إيهاب الطماوي على انضمامه لمجلس أمناء الحوار الوطني

كتب- عمرو صالح:

قال النائب إيهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي بحزب مستقبل وطن وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قرار ضمه لعضوية مجلس أمناء الحوار الوطني تكليف يلتزم به وتشريف يفخر به.

وأضاف "الطماوي"، في تصريحات صحفية له أن عمله كوكيل للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال السنوات الماضية مع توليه أمانة الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن بالإضافة إلى الخبرات التي اكتسبها خلال الفترة السابقة كمقرر للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني أكسبه خبرات جديدة في كيفية البحث عن المساحات المشتركة بين كافة الرؤى والاتجاهات السياسية من أقصى اليمين الى أقصى اليسار.

وأكد "الطماوي"، أن آلية الحوار الوطني تنبع أهميتها من دعوة القيادة السياسية لإقامة الحوار الوطني في إبريل 2022 و تستمر أهميتها و تزداد من متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأعمال ومخرجات الحوار و توجيهاته المتتالية بتوسعة الحوار.

وتابع: القضايا الإقليمية والدولية والظروف المحيطة بالدولة المصرية يترتب عليها تطور نوعي في الأدوار التي يقوم بها الحوار وأهمية التوافق الوطني بشأن تلك القضايا.

وأضاف الطماوي هناك مواضيع لها أهمية خاصة يفضل البحث عن المساحات المشتركة و التوافق بشأن تلك المواضيع.

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنه في إطار حرص مجلس أمناء الحوار على مزيد من فعاليته وتمثيله الأوسع لكل الأطياف المصرية، فقد وافق المجلس، بعد التشاور المكثف، في اجتماعه الأخير المنعقد يوم السبت الماضي الموافق 1 فبراير، على توسيع عضويته لتشمل أربعة من الرموز السياسية والمهنية المحترمة في البلاد، وكان من بينهم النائب إيهاب الطماوي.