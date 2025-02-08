أول تعليق من عمرو حمزاوي على انضمامه لمجلس أمناء الحوار الوطني

كتب- عمرو صالح:

علق الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بضمه لعضويته باعتباره أحد الرموز السياسية والوطنية ذات التأثير الإيجابي في المجتمع المصري.

وقال حمزاوي خلال تصريحاته لمصراوي، أنه شرف كبير لي العمل مع كوكبة من الشخصيات الفكرية والسياسية والثقافية بمختلف التوجهات .. واللذين اجتمعوا على حب الوطن والمشاركة في التعامل مع القضايا السياسية والاقتصادية التي تمس الناس من خلال آليات الحوار الوطني.

وأشار "حمزاوي"، إلى أن المرحلة الأولى للحوار الوطني حققت العديد من الخطوات الإيجابية على الساحة وخلقت حوارات حقيقة بعدد من من الملفات المهمة أبرزها قانون الانتخابات والملف الحقوقي والإصلاح الاقتصادي والضمانات الاجتماعية حيث أبدى المعنيون بوجهات نظرهم و أداروا نقاشا متنوعا حوّلها.

وأوضح أن النسخة الثانية من الحوار الوطني ستشهد البناء على مخرجات المرحلة الأولى ومواصلة النقاش مع الجهات التنفيذية بشأن توصيات الحوار.

واختتم "حمزاوي"، حديثه معربًا عن أمله بأن يخرج الحوار الوطني بأفكار مستقبلية تسهم في تحسين حياة الناس في مصر وتحافظ على تماسك البلاد وعلى سيادتها الوطنية وأمنها وفرصها في التنمية المستدامة اقتصاديا وسياسيا.

وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنه في إطار حرص مجلس أمناء الحوار على مزيد من فعاليته وتمثيله الأوسع لكل الأطياف المصرية، فقد وافق المجلس، بعد التشاور المكثف، في اجتماعه الأخير المنعقد يوم السبت الماضي الموافق 1 فبراير، على توسيع عضويته لتشمل أربعة من الرموز السياسية والمهنية المحترمة في البلاد، وكان من بينهم الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

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