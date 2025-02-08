أجواء باردة وأمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات والأيام المقبلة، مؤكدًا أن شهر طوبة لم يكن بالمعدلات الطبيعية هذا العام وكانت درجة الحرارة في شهر يناير أعلى من المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من العام.

وشدد "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن الطقس الشتوي البارد مستمر لنهاية الأسبوع وتصل الصغرى على القاهرة الكبرى لـ9 درجات مئوية، مؤكدًا أن هناك فرص سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على محافظات ومدن الساحل الشمالي والوجه البحري وتمتد لمناطق من القاهرة وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وتابع: "نمر بأجواء شتوية شديدة البرودة على جميع محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الحالي"، مؤكدًا أن درجات الحرارة على مناطق جنوب الصعيد من الممكن أن تصل في ساعات النهار لـ 21 درجة مئوية، وفي فترة الليل تنخفض بشكل كبير وتسجل درجة حرارة أقل من القاهرة الكبرى.

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