خالد البلشي يعلن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ترشحه على منصب نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المقبلة، والتي سيتم فتح باب الترشح لها غدا الأحد.

وكتب "البلشي" على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عودة جديدة لأصحاب الكلمة والاختيار والسلطة العليا.. غداً أتقدم بأوراق ترشحي لدورة ثانية على مقعد نقيب الصحفيين في أول أيام الترشح لانتخابات النقابة.. سيبقى الاختيار لكم".

تبدأ اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة الصحفيين غدا الأحد 9 فبراير 2025، تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي وتستمر حتي الخميس المقبل 13 فبراير 2025.

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