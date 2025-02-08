تخطى الـ5 ملايين مشاهدة.. اليوتيوبر العالمي مستر بيست ينشر حلقة خاصة من الأهرامات - (فيديو)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

عرض اليوتيوبر العالمي الشهير مستر بيست، ما وصفه بـ "أعظم فيديو في تاريخه"، والذي يتضمن تحدي الـ 100 ساعة من قلب هضبة أهرامات الجيزة.

تحدي الـ100 ساعة داخل هضبة أهرامات الجيزة خطف أنظار العالم، حيث خاض مستر بيست وفريقه تجارب قاسية واختبارات ذهنية وبدنية، وكل ذلك في الأهرامات.

وحقق الفيديو مشاهدات كبيرة تخطت حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة خلال ساعة واحدة فقط، حيث أوضح الفيديو العديد من الأماكن داخل الهرم لم يصل إليها أحد من قبل.

تشتهر فيديوهات مستر بيست بحجم إنتاجها الضخم، وتتضمن تحديات بملايين الدولارات، ومبادرات خيرية، وتجارب استثنائية تحدث مرة واحدة في العمر. سواء كان ذلك إعادة بناء مجتمعات بأكملها أو تنفيذ إنجازات قياسية، فإن محتواه يواصل دفع حدود الإبداع مع إحداث تأثير حقيقي في العالم.

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