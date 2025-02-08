متحدث الحكومة: استعادة معدلات إنتاج الغاز بحقل ظهر ستوفر 1.5 مليار دولار

كتبت- داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، كواليس زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة لـ حقل ظهر والحفار "سايبم 10000".

وقال "الحمصانى"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6"، المذاع عبر قناة "الحياة"، إن الحفار بدأ العمل في حقل ظهر لزيادة واستعادة معدلات الاستكشاف، موضحًا أن الحفار وصل في نهاية يناير الماضي.

وأوضح، أن معظم العاملين بحقل ظهر مواطنين مصريين، مشيرًا إلى أن الحفار الجديد يعتمد على تكنولوجيا وقدرات تمكنه من الحفر في أعماق كبيرة.

وأضاف، أن استعادة معدلات الإنتاج خلال العام الجاري سيمكن مصر من توفير 1.5 مليار دولار، كان سيتم إنفاقهم على استيراد البترول والغاز الطبيعي من الخارج.

وأختتم: "عودة الحفار لحقل ظهر واستعادة شركة إينى لمعدلات الإنتاج السابق يعكس ثقتها في الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية".

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