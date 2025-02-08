محافظ الجيزة: مستمرون في تجربة أسواق اليوم الواحد والتوسع فيها

(أ ش أ):

حرص محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، على متابعة انتظام تشغيل سوق اليوم الواحد بأحياء الهرم والطالبية العمرانية للاطمئنان على توافر السلع والمنتجات الغذائية بالكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين المقبلين على الأسواق.

والتقى المحافظ مع المترددين على الأسواق للاطمئنان على مستوى الأسعار وملائمة السلع والمنتجات المعروضة لاحتياجاتهم ونسب التخفيضات، مؤكدًا حرص المحافظة في استمرار تجربة أسواق اليوم الواحد والتوسع فيها بأحياء ومراكز المحافظة لتلبية كافة متطلبات المواطنين والدفع عن كاهلهم.

وأشار إلى أن أسواق اليوم الواحد ستتحول خلال الفترة المقبلة إلى معارض أهلا رمضان بجانب المعرض الرئيسي المقرر إقامته بأرض شركة الشرقية للدخان بحي العمرانية استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وشدد المحافظ على البائعين بالأسواق بضرورة عرض الأسعار والالتزام بالتخفيضات للمواطنين، كما كلف محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والطالبية بالمتابعة المستمرة للأسواق.