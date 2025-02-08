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"السكة الحديد" تطالب المواطنين بالالتزام بالسلوكيات الصحيحة بالقطارات

07:55 م السبت 08 فبراير 2025
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  • عرض 5 صورة
    الهيئة تطالب الجمهور بالالتزام بالسلوكيات الصحيحة
  • عرض 5 صورة
    الهيئة تطالب الجمهور بالالتزام بالسلوكيات الصحيحة
  • عرض 5 صورة
    الهيئة تطالب الجمهور بالالتزام بالسلوكيات الصحيحة
  • عرض 5 صورة
    الهيئة تطالب الجمهور بالالتزام بالسلوكيات الصحيحة
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(أ ش أ):
طالبت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت، جمهور الركاب بالالتزام بالسلوكيات الصحيحة، داخل القطارات والمحطات، مشددة على أن المخالف سيتعرض للمساءلة القانونية.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن السلوكيات الخاطئة تؤثر سلبا في ما تقوم به الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، من جهود لتطوير وتحديث شامل لمرفق السكك الحديدية؛ باعتباره أحد أهم المرافق الحيوية التي تخدم المواطنين، موضحة أن التدخين داخل القطارات أو المحطات، يأتي على رأس السلوكيات الخاطئة.

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