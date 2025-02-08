حدث في 8 ساعات| زيادة المرتبات في هذا الموعد.. ومدبولي يتفقد بدء أعمال الحفر الجديدة بحقل ظهر

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها إعلان وزارة الري والموارد المائية، وقف تنفيذ جميع عمليات الصرف المغطى بالأراضي المزروعة بمحصول القمح بداية من 15 فبراير الجاري وحتى انتهاء موسم الحصاد.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

"الحرية المصري" يشيد بموقف مصر الداعم للسعودية في مواجهة التصريحات الإسرائيلية

أشاد حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، بالموقف المصري الراسخ الذي عبرت عنه وزارة الخارجية في رفضها التام للتصريحات الاستفزازية التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين.

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رئيس وكالة الفضاء: الشراكة مع المغرب تُعزز التكامل الصناعي الإفريقي

أجرى الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، سلسلة لقاءات مع شركات مغربية ودولية، بهدف تعزيز التعاون في الصناعات الفضائية.

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بيان جديد من التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انتهاء البرنامج التدريبي المكثف الذي نفذته الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، لتدريب سكرتيري العموم المساعدين ومديري المراكز التكنولوجية والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات.

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جمال عبدالرحيم: التحول الرقمي لنقابة الصحفيين خطوة تاريخية تواكب العصر

أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإطلاق مشروع التحول الرقمي، أن هذا اليوم يمثل لحظة فارقة في تاريخ الصحافة المصرية، مشيرًا إلى أن الموقع الرسمي للنقابة لم يكن يليق بمكانتها العريقة، وكان لا بد من تطويره بما يواكب العصر الرقمي.

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"الري" تعلن وقف جميع أعمال الصرف المغطى بهذه الأراضي

أعلنت وزارة الري والموارد المائية، وقف تنفيذ جميع عمليات الصرف المغطى بالأراضي المزروعة بمحصول القمح بداية من 15 فبراير الجاري وحتى انتهاء موسم الحصاد.

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المتحف الكبير يحتضن دورة جديدة من "فن القاهرة".. اليوم

يشهد المتحف المصري الكبير، اليوم، افتتاح فعاليات الدورة السادسة من "فن القاهرة"، المقرر انعقادها خلال الفترة من 8 إلى 11 فبراير 2025، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، وبالشراكة مع وزارة الثقافة.

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طلب إحاطة بشأن تعنت الوحدات المحلية في توصيل المرافق للوحدات المتصالح عليها

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن امتناع الوحدات المحلية عن إصدار خطابات لتوصيل المرافق للوحدات السكنية التي تمت الموافقة على طلبات التصالح الخاصة بها.

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الحزمة الاجتماعية الجديدة| زيادة المرتبات في هذا الموعد.. وقرارات استثنائية خلال أيام

قال مصدر مطلع بمجلس الوزراء، إن زيادة المرتبات والمعاشات ستُطبق خلال العام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل، وذلك وفقًا للدراسة التي تُجريها الحكومة ممثلةً في وزارة المالية وعدد من الجهات المعنية.

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"الوزراء: "الشكاوى الحكومية" تتلقى 153 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال يناير 2025

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يناير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

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صور.. رئيس الوزراء يتفقد بدء أعمال الحفر الجديدة بحقل ظهر

توجه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لزيارة موقع حقل ظُهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد، لتفقد حفار ظُهر "سايبم 10000"، يرافقه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث كان في استقبالهما لدى الوصول، مدير عام شركة إيني، فرانشيسكو جاسباري، ورئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي لشركة إيني، مارتينا أوبيتسي.

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