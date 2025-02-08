بحضور عصام الحضري.. "مستقبل وطن" يجهز 70 فتاة للزواج وينظم 7 رحلات عمرة لحفظة القرآن بالغربية

كتب- عمرو صالح:

تصوير- هاني رجب:

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، اليوم السبت، مؤتمرًا جماهيرًا للإعلان عن مبادرة اجتماعية تشمل تجهيز 70 فتاة من أبناء مركز كفر الزيات و7 رحلات عمرة لحفظة القرآن الكريم و التبرع بـ 8 حضانات للأطفال بمستشفى كفر الزيات العام وذلك بحضور المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن.

كما حضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة وكبار رجال المحافظة وكان على رأسهم اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية والشيخ محمود الشحات أنور والكابتن عصام الحضري والفنان أحمد جمال ورجل الأعمال أحمد الباز الأمين العام المساعد للحزب بالمحافظة.

يأتي ذلك انطلاقا من دور الحزب الاجتماعي في دعم المواطنين والفئات الأكثر احتياجا بكافة محافظات الجمهورية.

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