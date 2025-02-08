"القومي للمرأة" يشارك في المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والضيافة والتراث

كتبت- نور العمروسي:

شارك المجلس القومي للمرأة، في المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والضيافة والتراث، الذي نظمه معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق وجامعة كومبلوتنسي بمدريد ويستهدف تسليط الضوء على التعاون بين المجتمعات الأكاديمية في إسبانيا ومصر في مجالات السياحة والآثار وغيرها

حيث شاركت السفيرة وفاء بسيم عضوة المجلس ومقررة لجنة العلاقات الخارجية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ونقلت لرؤساء المؤتمر والحضور تحيات المستشارة أمل عمار ومتابعتها مراحل الإعداد للمؤتمر وتمنياتها بنجاحه وخروجه بالأهداف المرجوة منه.

كما عرضت المستشارة أمل عمار، مشروعات المجلس والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ في مختلف المجالات ومنها مجال السياحة، وأشارت إلى المشروع الذي أطلقه المجلس بالتعاون وزارة السياحة المصرية وحكومة اسبانيا حول المعوقات التي تواجه تمكين المرأة في مجال السياحة مثل ظروف العمل غير المواتية، والنظرة المجتمعية، والثقافة السائدة والاعتبارات الأسرية وغيرها.

كما عرضت للمتطلبات القانونية واللوجستية والاجتماعية اللازمة لإتاحة الفرصة أمام المرأة لتحقيق طفرة في أدائها في هذا المجال المهم وحاجتها إلي حملات توعوية وبرامج تدريب نوعية تتيح لها المساهمة بجهدها بنسبة تفوق النسبة الحالية التي تشغلها وهي ٧ بالمائة فقط من إجمالي العاملين في القطاع السياحي.

وفي ذات السياق وعلى هامش المؤتمر ألتقت السفيرة وفاء بسيم بالسيدة ماريا ديل كارمن باربا رئيسة مجلس المرأة الريفية في إسبانيا وعضو المجلس الأوروبي والتي أبدت حرصها على التواصل مع المجلس القومي للمرأة للتعرف على جهوده في ملف تمكين المرأة وبخاصة المرأة الريفية وأملها في الاتفاق علي صيغة رسمية للتعاون بين المجلسين وتبادل الخبرات والزيارات.

يذكر أن المؤتمر تناول محورين أساسيين هما الاتجاهات الجديدة في السياحة والفندقة وتمكين المرأة في مجال العمل السياحي.