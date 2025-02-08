رئيس وكالة الفضاء: الشراكة مع المغرب تُعزز التكامل الصناعي الإفريقي

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، سلسلة لقاءات مع شركات مغربية ودولية، بهدف تعزيز التعاون في الصناعات الفضائية.

يأتي ذلك في إطار مشاركته بمؤتمر الفضاء الإفريقي والشرق الأوسط، الذي نظمته المبادرة المغربية لصناعة الفضاء بالشراكة مع منظمة الإيسيسكو.

شملت اللقاءات، زيارات لشركات مغربية، منها معهد مهن صناعة الطيران، حيث اطّلع على برامج تدريب الكوادر الفنية في صناعات الفضاء وشركة Collins Aerospace وناقش فيها سبل التعاون في تصنيع مكونات طائرات إيرباص، وأيضًا شركة SABAC حيث شهد مراحل تجميع هياكل الطائرات الهليكوبتر.

كما التقى مع مدير عام منظمة الإيسيسكو والذي بحث فيه تطوير برامج تدريبية مشتركة في علوم الفضاء للدول الإسلامية، إلى جانب المباحثات الاستثمارية وعرض فرص الاستثمار في "المدينة الفضائية المصرية"، التي توفر إعفاءات جمركية وبنية تحتية متطورة.

وأكد "صدقي"، أن الشراكة مع المغرب تُعزز التكامل الصناعي الإفريقي، مشيرًا إلى دور مصر في نقل الخبرات وتوطين تكنولوجيا الفضاء لخدمة أهداف التنمية بالقارة.

جسدت الزيارة التوجه المصري لبناء تحالفات عملية مع القطاع الخاص، تعزيزًا لموقع مصر كمركز إقليمي لصناعة الفضاء.

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