وزير الكهرباء: القانون الجديد يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مواصلة العمل لبناء شراكات وجذب وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات الطاقة في ظل إتاحة العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية في هذا المجال، مشيرًا إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتذليل العقبات أمام شركاء التنمية من القطاع الخاص.

وأوضح الوزير، خلال كلمته التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، مثل إصلاح البنية التشريعية وإصدار قانون الكهرباء الذي يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، وتخصيص الأراضي لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والعمل على توطين التكنولوجيا والتوسع في صناعة المهمات الكهربائية وإقامة صناعات جديدة لمهمات الطاقة المتجددة اعتمادًا على توافر مستلزمات الصناعة والمواد الخام والعمالة الماهرة.

وأشار إلى الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات وخفض استخدامات الوقود التقليدي.

وتابع الدكتور محمود عصمت، أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال خطة عاجلة تستهدف تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال إضافة قدرات تصل 22815 ميجاوات من طاقتي (شمس - رياح) حتى عام 2030، والاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة لأول مرة.

وأكد العمل من خلال خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة بأعلى كفاءة وأقل فقد، والتحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، والعمل بأحدث التقنيات في إطار استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها مؤخرًا والتي تعد محورًا رئيسيًا في رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة ونجح القطاع في قطع شوط واسع للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل عام 2030 إلى 42% وصولًا إلى 65% عام 2040 وذلك بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور محمود عصمت، إن أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وإن وزارة الكهرباء لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم، موضحًا أن رؤية مصر 2030 تسعى للحفاظ على التنمية والبيئة معًا وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.

وأضاف: العمل بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل وإدراكًا منها للأهمية الكبيرة لمشروعات الربط الكهربائي بين الدول لخلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة.

اقرأ أيضًا:

الطقس الآن.. غطاء سحابي وأمطار على هذه المناطق

فرص عمل للتمريض براتب 1000 دولار شهريًا -تفاصيل

قانون العمل الجديد.. ننشر ضوابط وشروط استقالة الموظف

رئيس الوزراء يتفقد حقل ظهر للغاز بعد عودة الحفار "سايبم 10000"