عبد الله رشدي: "لم أقل إن يد أبي لهب تنبع ماءً يوم القيامة"

كتب- محمد أبو بكر:

أكد عبد الله رشدي، إمام وخطيب وباحث في شؤون الأديان والمذاهب، تمسكه بمذهب أهل السنة والجماعة.

وأوضح "رشدي"، خلال لقائه في برنامج سؤال مباشر على قناة العربية، أنه لم يصرح مطلقًا بأن "يد أبي لهب تنبع ماءً في نار جهنم"، قائلًا: "هذه أول مرة أسمع بهذا الكلام، ولم أقل إن يد أبي لهب تنبع ماءً يوم القيامة".

وشدد على رفضه التام لهذه الرواية، مؤكدًا: "أنكر ذلك جملة وتفصيلًا، وما أعرفه أن نبع الماء من بين الأصابع هو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أما القول بأن الماء ينبع من بين يدي أبي لهب في النار، فهذا كلام فاسد لا أساس له من الصحة".

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