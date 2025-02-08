محافظة القاهرة تنعى الأمير كريم أغاخان زعيم الطائفة الإسماعيلية

كتب- محمد نصار:

نعت محافظة القاهرة، الأمير كريم أغاخان زعيم الطائفة الإسماعيلية ورئيس مؤسسة أغاخان للتنمية، وقدمت خالص التعازي لكل أهله ومحبيه.



وأشاد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجهود الراحل في التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ خططها التنموية ضمن إسهامات المجتمع المدني في أعمال التطوير، مثمنًا الدور الرائد لمؤسسة أغاخان للتنمية والتي قامت أثناء حياته بتنفيذ العديد من المشروعات، والبرامج التنموية بمحافظة القاهرة من بينها إنشاء حديقة الأزهر، والمساهمة في ترميم العديد من الآثار الإسلامية مثل السور الأيوبي بطول يقارب 1.5 كم والذي يعود تأسيسه إلى عهد صلاح الدين الأيوبي، ومجموعة خاير بيك الأثرية، ومسجد ومدرسة أم السطان شعبان، ومسجد أصلم السلحدار، وأثر طراباي الشريفي، والجامع الأزرق (أق سنقر)، ومسجد الماريداني، بالإضافة إلى صيانة الآثار التي تم ترميمها بواسطة مؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية - مصر.

كما أسهمت مؤسسة الأغاخان في تدريب أهالي منطقة الدرب الأحمر على الحرف التقليدية (حلي - خزف - نجارة عربي)، وتدريب أصحاب الورش وتنمية مهارات ريادة الاعمال، ورممت أكثر من 100 مبنى سكني لأهالي الدرب الأحمر وإعادة تسليمهم للأهالي بعد الترميم، بالإضافة إلى رصف عدد كبير من الشوارع والحواري، ومشروع متكامل للصرف الصحي بشارع باب الوزير.



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