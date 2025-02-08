"الري" تعلن وقف جميع أعمال الصرف المغطى بهذه الأراضي

كتب- عمرو صالح:



أعلنت وزارة الري والموارد المائية، وقف تنفيذ جميع عمليات الصرف المغطى بالأراضي المزروعة بمحصول القمح بداية من 15 فبراير الجاري وحتى انتهاء موسم الحصاد.



وأوضح، منشور صادر عن الوزارة، أن قرار وقف تنفيذ عمليات الصرف المغطى يأتي حفاظًا على محصول القمح من التلف مع حفظ حقوق الشركات والمقاولين المنفذين لعمليات الصرف.



وانتهت الإدارة المركزية للتدريب بالهيئة العامة لمشروعات الصرف، من ورشة عمل بعنوان مراقبة الجودة والاختبارات المعملية لمواسير الصرف المغطى بمركز تدريب الصرف بطنطا وذلك ضمن خطة التدريب لسنة 2025 من خلال البرنامج القومي الثالث للصرف تمويل البنك الألماني ومنحة الاتحاد الأوروبي.

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