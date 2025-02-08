المتحف الكبير يحتضن دورة جديدة من "فن القاهرة".. اليوم

كتب- محمد شاكر:

يشهد المتحف المصري الكبير، اليوم، افتتاح فعاليات الدورة السادسة من "فن القاهرة"، المقرر انعقادها خلال الفترة من 8 إلى 11 فبراير 2025، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، وبالشراكة مع وزارة الثقافة.

تنطلق الفعاليات تحت شعار "سلام لكل البلاد"، بينما تم اختيار الفنان سمير رافع ليكون شخصية المعرض.

وتتميز النسخة الأحدث من آرت فير كايرو، بمشاركة حاشدة من صالات العرض، حيث تمت مضاعفة عدد صالات العرض المشاركة من خارج مصر، لتصل إلى 30 جاليري.

فيما تشارك وزارة الثقافة في النسخة الجديدة من "آرت فير كايرو.. فن القاهرة" بمجموعة أعمال من متحف الفن الحديث، وهي مجموعة أعمال متميزة عن الفنانات الرائدات.

ومن المقرر أن يُقام على هامش الدورة الجديدة، برنامج ثقافي للندوات وورش العمل على مدار أيامه التي تحتضنها ساحات وقاعات المتحف المصري الكبير، الأمر الذي يعبر عن امتزاج التاريخ بالمعاصرة.

ويشارك في الورش عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب ومن جنسيات العالم المختلفة، حيث تشهد الندوات تقديم كتالوج هام لأعمال الفنان الكبير محمود سعيد، والفنان العلم عبدالهادي الجزار.

كما يشارك عالم الآثار الدكتور زاهي حواس بندوة عن الحضارة والتاريخ المصري، وتُقام ندوة عن المؤسسات التي تقدم جوائز فنية مثل مؤسسة فاروق حسني، وقطاع الفنون التشكيلية، ومؤسسة آدم حنين.

ولأول مرة تشارك بعض الدول العربية في الفعاليات مثل البحرين، وسوريا، والعراق، وفلسطين، إضافة إلى عدد من الدول الأوروبية مثل نيوزيلندا وفرنسا.

ويشارك لأول مرة في فعاليات "آرت فير" فريق "سلاما لكل البلاد"، انطلاقًا من تسليط الضوء على فن البلدان العربية، كما يشهد "آرت فير"، تقديم سيكشن صولو للفنان السوري نزار صبور تحت عنوان نواويس.

ومن أبرز الجاليريهات المشاركة من مصر، آرت توكس، جاليري الزمالك، جاليري مشربية، جاليري مصر، المشربية أزاد، فيلا أزاد، الفيوم آرت سنتر، أوديسي، وموشن، ومن الأردن جاليري وادي فينان والأندا والأورفالي، ومن البحرين جاليري الفولت، ومن البحرين الفنان راشد، وعباسي الموسيري، ومن لبنان جاليريهات مايا ونادين وآرمي وكاف.

ويُعد المعرض هو أول "آرت فير" عربي، بين 140 "آرت فير" عالمي، وعقدت نسخته الخامسة في المتحف المصري الكبير، وشارك بها ونحو 200 فنان من مصر والشرق الأوسط، وأكثر من 1500 عمل فني.



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