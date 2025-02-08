عبد الله رشدي: مناظراتي تُعيد الشباب من الإلحاد وتساعد على تجاوز الانحرافات الفكرية

كتب- محمد أبو بكر:

أكد عبد الله رشدي، إمام وخطيب وباحث في شؤون الأديان والمذاهب، أن المناظرات الفكرية والردود بين التيارات المختلفة تسهم بشكل إيجابي في إثراء الفكر المجتمعي وتعزيز وعي الناس بالقضايا الدينية والفكرية.

وأوضح "رشدي"، خلال حواره في برنامج "سؤال مباشر" على قناة العربية، أن هذه الحوارات أثمرت نتائج ملموسة، حيث عبر له العديد من الشباب عن استفادتهم منها، مشيرًا إلى أنه تمكن من مساعدة البعض على تجاوز الانحرافات الفكرية، سواء من الإلحاد أو التشدد، وإعادتهم إلى طريق الوسطية والالتزام الديني.

الحوارات الهادفة ودورها

رفض "رشدي"، الآراء التي تقول إن مثل هذه المناظرات تؤدي إلى تأجيج الاحتقان أو إثارة الشتائم، مؤكدًا أن الحوارات الفكرية تعد أداة ضرورية لكشف الحقائق وتمييز الصواب من الخطأ، بما يساعد الناس على فهم العقيدة الإسلامية بشكل صحيح.

آداب الحوار

شدد عبد الله رشدي، على أهمية الالتزام بآداب الحوار في جميع المناقشات، موضحًا أن القاعدة الأساسية لأي حوار تكمن في التحلي بالأدب والاحترام المتبادل بين الأطراف، مع الابتعاد عن السباب أو التجاوزات.

وأكد أن الخط الأحمر الذي لا يجب تجاوزه هو اللجوء إلى العنف أو الشتائم أو التقاتل، داعيًا الجميع إلى الحفاظ على روح النقاش البناء الذي يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة للمجتمع.

اقرأ أيضًا:

تحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المسيطرة خلال الساعات المقبلة

350 مليار جنيه لتحسين حياة 18 مليون مواطن في "حياة كريمة" - (إنفوجرافيك)