السكة الحديد تحذر من 7 أفعال: سلوكيات مرفوضة

كتب- محمد نصار

دعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جمهور الركاب إلى الالتزام بالسلوكيات الصحيحة داخل القطارات والمحطات، مشددة على أن المخالفين قد يتعرضون للمساءلة القانونية.

كما طالبت الهيئة، الجميع بالمشاركة في التوعية ضد هذه السلوكيات الخاطئة لدعم جهود الحفاظ على المرافق وضمان استمرارية الخدمات بمستوى عالٍ.

السلوكيات المرفوضة في السكة الحديد

تلاحظ للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وجود بعض السلوكيات غير المقبولة من بعض الركاب، والتي تؤثر سلبًا على عمليات التطوير وجهود الحفاظ على جودة الخدمة، ومنها:

1- التدخين داخل القطارات أو المحطات.

2- الجلوس على الأرفف داخل القطارات.

3- وضع الأقدام على الكراسي أو الوقوف عليها.

4- رمي القمامة داخل القطارات أو المحطات.

5- عدم الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول.

6- الكتابة على جدران عربات القطار.

7- العبث بمهمات عربات القطار.

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