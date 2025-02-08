هل كانت إسرائيل وراء غلق حسابات الشيخ عبد الله رشدي؟

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور عبد الله رشدي، إمام وخطيب وباحث في شئون الأديان والمذاهب، أسباب إغلاق حساباته على موقع التواصل الاجتماعي.

وقال "رشدي"، خلال حواره في برنامج "سؤال مباشر" على قناة العربية: أعتقد أنها هجمة من بعض الهكرز أو القراصنة، ونحن في طريقنا لحل المشكلة.

وأضاف الباحث في شؤون الأديان والمذاهب، إن شاء الله ستحل المشكلة قريبًا، قائلًا: أعتقد أيضًا أن الإغلاق كان له علاقة بالتدوينة حول أحداث هولندا الأخيرة التي تتعلق بالمشاجرة بين جماهير فريق مكابي "تل أبيب" وإياكس امستردام الهولندي، بالإضافة أيضًا إلى أنني أتحدث عن القضية الفلسطينية".

وتابع: لم نصل إلى شيء واضح حتى الآن بشأن إغلاق الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي، وأنتظر بفارغ الصبر أن أعود لممارسة نشاطي بمجرد عودة حساباتي.

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