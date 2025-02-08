عبد الله رشدي مش دكتور.. الداعية يكشف شهادته الجامعية

كتب- محمد أبو بكر:

أوضح عبد الله رشدي، إمام وخطيب وباحث في شؤون الأديان والمذاهب، أنه لم يحصل حتى الآن على شهادة الدكتوراه، مشيرًا إلى أنه حاصل على درجة الماجستير بتقدير امتياز في مقارنة الأديان والمذاهب، بالإضافة إلى ليسانس في الشريعة والدعوة الإسلامية، ودبلومتين في نفس التخصص.

وقال "رشدي"، خلال ظهوره في برنامج "سؤال مباشر" على قناة العربية: أنا حاليًا في طور إعداد الدكتوراه وأواصل البحث منذ سنتين تقريبًا، وسيتم الإعلان عن البحث فور الانتهاء منه.

وأضاف أنه ليس ملزمًا بتصحيح اللقب عندما يُنادى بـ "الدكتور"، موضحًا: إذا سألني أحد، أخبره بكل شفافية أنني ما زلت في مرحلة إعدادها، لكن من المعتاد استخدام هذا اللقب بشكل عرفي بين المنتسبين للدراسات العليا أثناء إعداد أبحاثهم.

وأكد "رشدي"، أنه يدرس الدكتوراه في جامعة الأزهر، معربًا عن أمله في الحصول على الشهادة قريبًا.

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