الحزمة الاجتماعية الجديدة| زيادة المرتبات قبل رمضان وقرارات جديدة خلال أيام

كتب- محمد سامي:

قال مصدر مطلع بمجلس الوزراء، إن زيادة المرتبات والمعاشات ستُطبق خلال العام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل، وذلك وفقًا للدراسة التي تُجريها الحكومة ممثلةً في وزارة المالية وعدد من الجهات المعنية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، السبت، أن هناك حزمة حماية اجتماعية جديدة لا ترتبط بالزيادات السنوية المعتادة، ومن المقرر إقرارها قبل شهر رمضان، أي خلال الأسبوعين المقبلين من شهر فبراير الجاري.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أشار خلال اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، الخميس الماضي، إلى أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستتضمن إجراءات استثنائية لدعم المواطنين خلال شهر رمضان وفترة العيد.

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