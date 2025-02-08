الطقس الآن.. غطاء سحابي وأمطار على هذه المناطق

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود غطاء سحابي على شمال البلاد يعمل على حجب جزء كبير من أشعة الشمس مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأضافت الهيئة، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة 18 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.



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