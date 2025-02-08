رئيس الوزراء يتفقد حقل ظهر للغاز بعد عودة الحفار "سايبم 10000"

كتب- محمد سامي:

يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة إلى حقل ظُهر يتفقد خلالها حفار طَهر "سايبم 10000" بعد عودته للموقع.

كانت أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن وصول سفينة الحفر "سايبم 10000" إلى المياه المصرية، حيث ستباشر أعمالها في موقع حقل "ظهر" للغاز الطبيعي شمال بورسعيد.

وتهدف السفينة إلى حفر آبار جديدة باستخدام أحدث تقنيات الحفر في المياه العميقة، وذلك لتعجيل إضافة كميات جديدة إلى الإنتاج بمجرد الانتهاء من عمليات الحفر.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الإجراء يأتي تأكيدًا لما أُعلن عنه خلال المؤتمر الصحفي لوزير البترول، كريم بدوي، في 23 أكتوبر الماضي، ويعد جزءًا من أنشطة الحفر المكثفة التي تشهدها مصر في المياه العميقة بالبحر المتوسط. وصول السفينة "سايبم 10000" يمثل خطوة مهمة لدعم إنتاج الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" بمنطقة الامتياز.

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