فرص عمل للتمريض براتب 1000 دولار شهريًا -تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل؟ اليوم السبت عن توفير 800 فرصة عمل لممرضات مصريات للعمل في المغرب.

وقال "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، السبت، إن هذه الفرص مقدمة من مجموعة "اكد ايطال" المغربية، وذلك بمرتب 1000 دولار شهريا، و200 دولار بدل سكن.

ودعا وزير العمل، الفتيات الحاصلات على بكالوريوس تمريض أو دبلوم، ولديهن خبرة من 4 لـ 6 سنوات في تخصصات (التخدير، العناية المركزة، رعاية الحوامل، القسطرة، رعاية عامة، تخصص عام)، ويجدن اللغة الإنجليزية بقدر مقبول، بسرعة التقدم والحصول تلك الفرصة.

وقال "جبران"، إن الوزارة تعلن بشكل دوري عن فرص العمل للشباب والفتيات من خلال أجهزة الوزارة في كل القطاعات وبالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بالداخل والخارج، مؤكدًا المتابعة الدورية لتلك الفرص التي يتم توفيرها ومدى التزامها بالقوانين والمعايير الدولية.

وأوضحت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن تلك الفرص تأتي تلبية لاحتياجات شركة رواج لتطوير الموارد الإدارية والتي ترغب في توفير فرص عمل من الكوادر الطبية المصرية للعمل بمجموعة "اكد ايطال" بالمملكة المغربية، حيث سيتم منح راتب بقيمة 1000 دولار و200 دولار بدل سكن بالإضافة إلى تذاكر الطيران والتأمين الطبي ومكافآت بالأعياد، إلى جانب تنفيذ برنامج تأهيلي قبل السفر وبعد الوصول، على أن يتم التقديم من اليوم السبت الموافق 8-2-2025 ولمدة 10 أيام، على الرابط التالي: اضغط هنا

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