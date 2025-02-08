نشرة التوك شو| عقوبات مشددة ضد مخالفي المكالمات التسويقية ورد قوي على منكري رحلة الإسراء والمعراج

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب: هدية نتنياهو لـ ترامب تدل على شخصية "قاتل"

علق الإعلامى عمرو أديب على الهدية التي قدمها رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى البيت الأبيض، قائلا: "نتنياهو أهدى ترامب تدل على شخصية قاتل".

وأضاف خلال برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر": "هدية نتنياهو لترامب كانت جهاز بيجر مصنوع من الذهب، من العملية اللي استهدفت بها قتل عناصر في حزب الله، تخيل؟!، ده مش جايب له مثلا هدية من الزيتون، والتاني طبعا الموضوع جه على هواه وقال إن الولد شاطر".

عمرو أديب: أرض مصر ليست للبيع ومنطقتنا لا تعرف غير لغة القوة

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، والتي أشار فيها إلى عدم التسرع في تنفيذ مقترح تهجير سكان قطاع غزة.

في برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، أكد أديب أن "الحاج أبو حنان"، صرح بأنه لا داعي للعجلة في تنفيذ هذا المقترح، مشيرًا إلى أن كل تهديدات ترامب السابقة لم تتحرك "قيد أنملة".

بعد علاجه بمصر.. الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل: لن نترك أرضنا وسنعيد إعمارها

وجه الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل، الذي أصيب خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد استجابته لطلبه بالعلاج في مصر.

خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، تحدث عبدالله عن رحلته مع الألم والعلاج، وعن حبه لمصر وشعبه، معربًا عن امتنانه الكبير للرعاية الطبية التي تلقاها في المستشفيات المصرية منذ وصوله عبر معبر رفح

حسام موافي يوضح أعراض نقص الهيموجلوبين وأسبابه وطرق التعامل معه

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن الأعراض الرئيسية التي ترافق نقص الهيموجلوبين في الدم، وكيفية التعامل مع هذه الحالة الصحية التي قد تؤدي إلى مشكلات مثل الدوخة وحتى الإغماء، خاصةً في حالات الصيام.

خلال برنامجه "رب زدني علما" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح الدكتور موافي أن نقص الهيموجلوبين قد يكون سببًا رئيسيًا للشعور بالدوخة، مشيرًا إلى أن مؤشر كتلة الجسم (BMI) المنخفض، والذي يعكس العلاقة بين الوزن والطول، قد يساهم في تفاقم هذه المشكلة الصحية.

خالد الجندي: إنكار المعراج هو إنكار للقرآن.. معراج النبي حقيقة إيمانية لا تقبل الجدل

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن إنكار حادثة المعراج التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم يُعد إنكارًا لجزء أساسي من الدين الإسلامي.

خلال حواره في برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "dmc"، أوضح أن رحلة المعراج ليست مجرد قصة رمزية أو معنوية، بل هي حقيقة إيمانية ثابتة وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية.

الزراعة: صادراتنا الزراعية زادت في 2024 بنسبة 25% مقارنة بالأعوام السابقة

قال الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة إن من أبرز التحديات التي تواجه الزراعة ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم هو التغير في المناخ.

وتابع جاد خلال حواره ببرنامج “الرادار الاقتصادي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” قائلا:" رغم التحديات الكبرى مثل تغيرات المناخ والتغيرات السياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد بالغذاء إلا أن القطاع الزراعي في مصر في تقدم مستمر وكذلك المخزون الاستراتيجي من السلع لا ينخفض.

الإفتاء: نشر الفيديوهات التعليمية بدون إذن يعد تعديًا على حقوق المعلم

في رده على سؤال حول حكم نشر الفيديوهات التعليمية من قنوات مدرسين على تليجرام أو منصات أخرى دون إذن من أصحاب المحتوى، أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا الفعل يُعتبر تعديًا على حقوق المدرس الفكرية.

وخلال حواره مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" الذي يُذاع على قناة الناس، أوضح فخر أن من الواجب احترام حقوق المدرس الذي تعب في إنشاء القناة وإنتاج المحتوى، خاصة إذا كان الطلاب يدفعون مقابلاً لهذا الجهد.