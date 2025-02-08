هل أثرت موجة الصقيع على القمح؟.. الزراعة تجيب

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور إبراهيم عبدالهادي رئيس قسم القمح بمعهد المحاصيل الزراعية، عن مدى تأثير موجة الصقيع التي تشهدها معظم أنحاء البلاد خلال الفترة الحالية على زراعة القمح.

وقال عبدالهادي لمصراوي، إن موجة الصقيع التي تشهدها البلاد كان لها مردودًا إيجابيًا على محصول القمح بالأراضي الزراعية، موضحًا أن المزارعين التزموا بالتعليمات الإرشادية التي تنظم مواعيد ري القمح.

وأشار إلى أن شتاء 2025 شهد نقص في معدلات سقوط الأمطار لكنها لم تؤثر على المحاصيل على الإطلاق نظرًا لارتفاع نسبة الرطوبة بالأراضي الزراعية خلال فترات الليل.

يشار إلى أن وزارة الزراعة الأميركية كانت قد توقعت ارتفاع إنتاج مصر من القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 إلى 9.2 مليون طن مقابل 8.87 مليون طن العام الماضي، مع زيادة مساحات الزراعة لتصل إلى نحو 3.5 مليون فدان مقارنة بـ3.3 مليون فدان في السنة التسويقية 2023-2024.

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