تحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المسيطرة خلال الساعات المقبلة

حتى لا يراها والدها بدون حجاب.. ياسمين الخيام تكشف سر كلمة "أبوالوفا أبوالوفا"

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن عدد من الظواهر المتوقع على حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الهيئة، تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها وتتلاشى مع بداية ظهور أشعة الشمس.

كما أوضحت الهيئة، أن بعض المناطق من السواحل الشمالية من المتوقع أن تشهد أمطارًا خفيفة على بعض المناطق المتفرقة.

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