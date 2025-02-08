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تحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المسيطرة خلال الساعات المقبلة

04:00 ص السبت 08 فبراير 2025
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    الشبورة المائية
  • عرض 7 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن عدد من الظواهر المتوقع على حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الهيئة، تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها وتتلاشى مع بداية ظهور أشعة الشمس.

كما أوضحت الهيئة، أن بعض المناطق من السواحل الشمالية من المتوقع أن تشهد أمطارًا خفيفة على بعض المناطق المتفرقة.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس شبورة مائية
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