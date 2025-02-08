عبد المنعم سعيد: أرفض إضافة درجات التربية الدينية للمجموع لهذه الأسباب

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، عن أسباب رفضه لقرار وزارة التربية والتعليم إضافة درجات مادة التربية الدينية للمجموع الكلي لدرجات كل طالب خلال المرحلة التعليمية.

وقال "سعيد"، لمصراوي، إن الدولة المدنية لا يدخل فيها الدين في الحكم أو السياسة وتقوم على العدالة الشاملة وعدم التمييز، موضحا أن يؤيد فكرة زيادة التوعية الدينية لكن دخل الأماكن المخصصة مثل المساجد والكنائس من خلال زيادة الدروس الدينية في فترات ما بين الصلوات الخمس للمسلمين وكذلك بالنسبة للمسيحيين.

وحذر من أن فكرة إضافة درجات التربية الدينية للمجموع تتيح الفرصة لعناصر الإخوان ببث سموم التطرف للتلاميذ وذلك من خلال معتقدات بعض أعضاء هيئة التدريس المتطرفة بالإضافة إلى أنها ستحدث نوع من أنواع الفرقة في الناتج الكلي للدرجات وتعطي البعض الفرصة لإدعاء المظلومية في درجاتهم .

وأشار سعيد إلى أن المجتمع المصري مجتمع متدين بطبعه قائلا " ونحن من الدول التي لا تفتقر للدين في حياتها فالأغلبية يصوم رمضان ويصلي الجمعة".

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أعلن أن التربية الدينية ستكون مضافة للمجموع بداية من الصف الأول الابتدائي العام المقبل، وأيضا مضاف للمجموع فى البكالوريا المصرية بعد إقرار النظام.

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