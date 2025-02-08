حتى لا يراها والدها بدون حجاب.. ياسمين الخيام تكشف سر كلمة "أبوالوفا أبوالوفا"

الداعية ياسمين الخيام: أستمع الى أغنياتي وأتمنى من الله ألا يحاسبني عليها

‏‎كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الداعية ياسمين الحصري الشهيرة بياسمين الخيام كلمة السر مع رئيس أمن مجلس الشعب والذي كانت تعمل به في إحدى فترات حياتها حيث كانت تستخدم هذه الكلمة لوضع "الإيشارب " على شعرها كلما جاء والدها الشيخ محمود خليل الحصري إلى البرلمان لياخذها في طريقه الى بيتهم حيث كان عمل والدها بحوار مجلس الشعب.

‏‎واوضحت الخيام خلال لقائها مع الإعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن هذه الكلمة هي "أبو الوفا أبو الوفا" مضيفة كلماء جاء ابي إلى البرلمان يقول رئيس الأمن هذه الكلمة وأقوم بعدها بوضع الحجاب على شعري حيث إن أبي لم يراني مطلقا بدون حجاب

‏‎وعن أهم الأشياء التي تعلمتها من والدها تقول ياسمين الخيام خلال اللقاء إن والدها علمها ألا تنظر إلى خبايا وخفايا الناس وأن أحكم عليهم بناء على الظاهر منهم وأن كلنا خطاؤن وخير الخطائين التوابون وربنا ستير ويحب الستر.

‏‎وأضافت الخيام: أنا متصالحة مع نفسي ومع الناس ومتحابة مع الجميع ولدي أصدقاء يحملون كافة التوجهات وأرفض التصنيفات وقد أوصانا الرسول بالسلام لذلك أحب السلام النفسي والاجتماعي وخصومتي وغضبي تكون لله ومن أجل الله فقط.

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