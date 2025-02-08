350 مليار جنيه لتحسين حياة 18 مليون مواطن في "حياة كريمة" - (إنفوجرافيك)

كتب- محمد أبو بكر:

نشر مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية، إنفوجرافيك، يستعرض مستجدات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019.

وتهدف المبادرة إلى تحسين مستوى معيشة سكان القرى من خلال تطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز التنمية البشرية، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى الارتقاء بالبنية التحتية والعمرانية، في إطار رؤية مصر 2030.

ووفقًا للإنفوجراف، بلغت تكلفة المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه، مستفيدة نحو 18 مليون مواطن في 1477 قرية، فيما يجري حاليًا الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية، لاستكمال جهود الدولة في تنمية الريف وتحقيق التنمية المستدامة.

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