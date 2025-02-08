رياح وشبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

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تحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المسيطرة خلال الساعات المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت حتى الخميس 13 فبراير على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة، أن تشهد البلاد اليوم السبت، طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وشبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وعلى فترات متقطعة.

وبداية من الأحد 9 فبراير وحتى الثلاثاء 11 فبراير من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال فترات متقطعة.

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