نشرة التوك شو| الإعلام المصري يوجه انتقادات لترامب ويشيد باحتشاد آلاف المصريين أمام معبر رفح

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب عن وضع صورة الرئيس بـ "جيروزاليم" الإسرائيلية: دي قلة أدب

علق الإعلامي عمرو أديب على ما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية من صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإيراني المقتول إبراهيم رئيسي، معبرًا عن استياءه الشديد من هذا التصرف الذي وصفه بـ"قلة الأدب وعدم المسئولية".

خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "mbc مصر" اعتبر أديب أن ما حدث يعتبر بمثابة تهديد ورسالة من الجانب الإسرائيلي، تهدف إلى التأكيد على أن مصر تسير نحو أن تصبح دولة مارقة لا تلتزم بأي حسابات، واصفًا ذلك بأنه رسالة قذرة في الحقيقة.

فريد زهران: ترامب يتعامل بغطرسة.. حل القضية الفلسطينية موجود على أرضها

علق فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي والمرشح الرئاسي السابق، على احتشاد الألاف من المصريين أمام معبر رفح رفضًا لتهجير الفلسطينيين.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، على قناة "mbc مصر"، قال زهران: "ترامب يتعامل بغطرسة وعجرفة هوا مش قدها، هذا الرجل لا يحكم منفردًا.. هناك نخب أمريكية ترى ترامب أحمق ومجنون وهيودي أمريكا في داهية".

وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن استيراد البيض والدواجن

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل جديدة حول جهود الدولة لضبط أسعار البيض والدواجن قبل شهر رمضان.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أشار فاروق إلى أن الحكومة فتحت باب استيراد بيض المائدة لضبط الأسعار والسيطرة على السوق، مؤكدًا أن الوزارة رصدت تحركات في أسعار بيض المائدة خلال الأسبوع الماضي.

عمرو أديب: ترامب بيصدر الوهم وفكرة التهديد.. كان اتشطر على بنما وكولومبيا

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يتطرق كثيرًا إلى موضوع الأمن القومي خلال فترة حكمه، لكنه أشار إليه بشكل واضح مؤخرًا، معبرًا عن رفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين.

خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر" مساء الجمعة، أوضح أديب أنه لأول مرة منذ فترة طويلة يشهد المجتمع المصري إجماعًا حول هذا الموقف الذي يعكس التزام مصر بحقوق الفلسطينيين.

مصطفى بكري: مصر لن تخضع للابتزاز وإذا قالت كلمتها فاستمعوا لها

قال الإعلامي مصطفى بكري، الشعب المصري والأمة العربية أمام مشهد تاريخي يتمثل في احتشاد آلاف من المصريين أمام معبر رفح من أجل رفض مخطط التهجير الذي تحاول الإدارة الأمريكية متمثلة في دونالد ترامب فرضه بالقوة مصر والأردن.

وأضاف بكرى خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد": "النهاردة احنا أمام مشهد تاريخي، وهو احتشاد عشرات الألوف من المصريين أمام معبر رفح ليقولوا بوضوح ان مخطط التهجير مرفوض وسيسقط تحت أقدام الشعب المصري، المشهد النهاردة بيقول ان الشعب المصري كله رجال ونساء غني وفقير، كلهم صف واحد ووقفة رجل واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي".

مصطفى بكري: مخطط ترامب أخطر تحدي يواجه مصر في تاريخها الحديث

قال الإعلامى مصطفى بكرى أن الشعب المصري يثبت كالعادة أنه في وقت الخطر ينسي كل الأزمات والمشاكل ويتوحد خلف بلده ورئيسه.

وأضاف بكرى خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة “صدى البلد:” قائلا: "النهاردة محدش بيتكلم عن زيادة الأسعار ولا عن الأزمات الاقتصادية ولا عن سعر الدولار، النهاردة الشعب المصري كله بيقول كلمة واحدة بس تحيا مصر".

هل التوسل بالنبي الكريم جائز شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، مؤكدا أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء جائز ومشروع وفقًا للسنة النبوية.

خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أوضح عبد السميع، أنه قد ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الأعمى الذي جاء إليه أن يتوسل به إلى الله في دعائه، حيث قال له: "اذهب فصلي ركعتين وقل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد"، وهو ما يدل على مشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء.