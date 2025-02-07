توسعة مصنع "سرفييه مصر" لزيادة الإنتاج إلى 50 مليون عبوة وتوطين الأدوية

كتب- أحمد جمعة:

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعالية أقامتها شركة "سرفييه مصر للأدوية" للاحتفال باليوبيل البلاتيني، وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من مجموعة "سرفييه" وممثلين عن الحكومة الفرنسية.

تضمنت الفعالية، بحسب بيان هيئة الدواء، الجمعة، الإعلان الرسمي عن توسعة مصنع سرفييه مصر للأدوية، وزيادة المنتجات المبتكرة والمتطورة والمستهدف توطينها في مصر، حيث تعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية الشراكة الخاصة بتلبية احتياجات السوق المحلي بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 ورؤية الشركة الفترة المقبلة، مما يسهم في توطين صناعة معظم أدوية شركة سرفييه الفرنسية في مصنعها في مصر، وأيضا إمداد السوق المحلي بالأدوية المبتكرة حديثا في عدة مجالات، ويأتي على رأسها مجال الأورام المستخدمة بالسوق الأوروبية، والتي تغير شكل بروتوكولات العلاج لتتناسب مع أحدث التوصيات العالمية، كما تم تقديم نظرة شاملة عن أهم مبادرات الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية التي تعتزم تنفيذها في مصر.

خلال الفعالية، ألقى الدكتور علي الغمراوي كلمة رئيسية سلط فيها الضوء على أهمية الابتكار المستدام في مجال خدمات الصحة العامة، وتحسين حياة المرضي، ودور شركاء الصناعة الدوليين والمحليين في دعم مشروع مصر القومي الخاص بتوطين المستحضرات الطبية المهمة والمبتكرة، وأن هيئة الدواء المصرية تعمل على تزويد شركاء الصناعة بكافة سبل الدعم الفني والإجرائي، وتسعى دوما إلى تلبية كافة احتياجاتهم وتعميق الشراكة معهم.

كما أشارت الشركة إلى أن هذا الحدث يمثل فرصة ممتازة لتعزيز شراكاتها مع جميع الأطراف المعنية في منظومة الرعاية الصحية المثرية، وتسليط الضوء على جهودها في تطوير سبل إدارة الرعاية الصحية وتحسين مخرجات المرضى بالتعاون مع شركاء مرموقين مثل هيئة الدواء المصرية.

ومن جانبه أكد ستيفان ماسكارو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سرفييه للأدوية، إن استثمارات الشركة في مصر بلغت ١.٦ مليار جنيه خلال ال٥ سنوات الماضية، مشيرا إلى أن الشركة حققت مبيعات العام الماضي بقيمة ٢.٥ مليار جنيه.

وأضاف ماسكارو أن الشركة تصنع ٢٥ مليون عبوة سنويا في مصر، من أدوية الضغط والسكر والقلب والسرطان، ويذهب ٩٠ بالمئة منها للسوق المصرى، و ١٠ بالمئة مخصص للتصدير، وأن الشركة تستهدف زيادتها إلى ٥٠ مليون عبوة خلال ٢٠٣٠، وزيادة نسبة التصدير خاصة إلى دول الخليج العربي،وأنها تصدر حاليا إلى ٩ دول من مصنعها بمصر.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تدعيم أواصر التعاون مع الشركات الدولية في مجال المستحضرات الطبية، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة عدد المستحضرات المبتكرة والمتطورة والمستهدف توطينها بمصر.

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