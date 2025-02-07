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عمرو أديب: هدية نتنياهو لـ ترامب تدل على شخصية "قاتل"

11:46 م الجمعة 07 فبراير 2025

الإعلامي المصري عمرو أديب

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كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامى عمرو أديب على الهدية التي قدمها رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى البيت الأبيض، قائلا: "نتنياهو أهدى ترامب تدل على شخصية قاتل".

وأضاف خلال برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر": "هدية نتنياهو لترامب كانت جهاز بيجر مصنوع من الذهب، من العملية اللي استهدفت بها قتل عناصر في حزب الله، تخيل؟!، ده مش جايب له مثلا هدية من الزيتون، والتاني طبعا الموضوع جه على هواه وقال إن الولد شاطر".

وأكد مقدم "الحكاية"، أن سيناء ليست للبيع والدولة المصرية تذهب إلى الولايات المتحدة قوية وبتأييد شعبي كامل لرفض تهجير الشعب الفلسطيني.

وتابع: "القرار المصري برفض التهجير تم التوافق عليه توافقا أسطوريا، محدش يجى يستوطن في سيناء، وسيناء ليست للبيع".

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