عمرو أديب: أرض مصر ليست للبيع ومنطقتنا لا تعرف غير لغة القوة

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، والتي أشار فيها إلى عدم التسرع في تنفيذ مقترح تهجير سكان قطاع غزة.

في برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، أكد أديب أن "الحاج أبو حنان"، صرح بأنه لا داعي للعجلة في تنفيذ هذا المقترح، مشيرًا إلى أن كل تهديدات ترامب السابقة لم تتحرك "قيد أنملة".

وأضاف مقدم "الحكاية"، أن الفزع الإسرائيلي من أي تحرك للجيش المصري "يثلج الصدر"، مؤكدًا أنه ليس من دعاة الحرب، لكنه يؤمن بأن الردع واجب.

وأشار إلى أن الرعب الوحيد الذي تشعر به إسرائيل نابع من مصر، قائلًا: "الحرب بالنسبة لمصر ليست استثناء، نحن شعب نحارب منذ 7 آلاف سنة، ونحن قادرون على مواجهتها إذا كتبت علينا".

وتطرق أديب إلى محاولات بعض الأطراف ابتزاز مصر بدعوى استعادة الكرامة بعد تصريحات ترامب، مؤكدًا أن "الشريف لا يُختبر"، متابعًا: "الرئيس المصري يذهب إلى واشنطن "مرفوع الرأس والهامة" بعد أن قال "لا" لترامب ولمخطط التهجير، حفاظًا على الأمن القومي المصري ودعمًا للقضية الفلسطينية.

وأشار أديب أنه على الرغم من التوترات الأخيرة في العلاقات المصرية الأمريكية، إلى أن إدارة ترامب وافقت على صفقة تسليح لمصر بقيمة 600 مليون دولار، تشمل رادارات وأجهزة تقنية حديثة، مؤكدًا أن مصر تمتلك تاريخًا عريقًا وقوة ناعمة يمكنها الاعتماد عليها في مواجهة التحديات.

ودعا أديب الرئيس إلى اصطحاب كفاءات هندسية إلى واشنطن، مع مخطط لإعادة إعمار غزة، قائلًا: "ألمانيا وبريطانيا واليابان كانت على الأرض جراء الحروب، وتم التعمير دون التهجير."

وأضاف أن ترامب قد يستطيع أن "يلوي ذراعًا أو اثنتين"، لكنه لا يستطيع أن يلوي العديد من الأذرع، معربًا عن اعتقاده بأن ترامب اندهش من حجم الغضب العربي بعدما كان يعتقد أنه "إله يقول للشيء كن فيكون".

وأكد أديب أن مصر كانت قادرة على بيع أراضيها والحصول على مليارات، لكنها اختارت الحفاظ على أرضها وشرفها، قائلًا: "أرض مصر ليست للبيع أو المقايضة، منطقتنا لا تفهم إلا لغة القوة، متابعًا: مصر أثبتت أن جيشها "إجبار وليس اختيارًا"، وسيظل مصدر رعب لكل من يحاول تهديدها.

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