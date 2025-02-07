الداعية ياسمين الخيام: أستمع الى أغنياتي وأتمنى من الله ألا يحاسبني عليها

كتب- أحمد عبدالمنعم:

‏‎قالت الداعية ياسمين الحصري، الشهيرة بياسمين الخيام، إنها اشتغلت في مجال الفن بقدر الله حيث كانت تمتلك الموهبة، مؤكدة أن هذه الفترة من حياتها كانت اختبار كبير من الله وأنها بفضل الله تجاوزتها بسلام.

‏‎وأضافت "الخيام"، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض على شاشة الحياة، أنها قدمت اغان دينية ووطنية وإنشاد ديني وأرجو من الله أن تكون هذه الأغاني إضافة لا أحاسب عليها، مشيرة إلى أنها تسمع هذه الأغاني حتى الآن وإن شاء الله تكون في ميزان حسانتي ولا أحاسب عليها.

‏‎وأوضحت، أن والدها الشيخ الحصري كان يقوم على رعاية أمه ويغسل يديها وقدميها ويسرح شعرها وكانت تصرفاته نور وبركة وكان بارا بوالديه وأشقائه والناس بأكملها وكان محبا لسيدنا النبي، كما أن والدتها كانت امرأة صالحة تستيقظ أول إنسانة في المنزل وتنام آخر إنسانة وكانت تقوم على شئون بيتها.

‏‎وأشارت ياسمين الخيام، إلى أن والدها كان جابرًا للخواطر وبارا بالضغفاء وكان مبتسما دائما وكان معطاءا وسخيا مع المحتاجين وكان يقرأ القرآن ويعمل به وليس لديه تصنع مضيفة أن والدها كان يمشي مسافات كبيرة توفيرا للنفقات وحتى يدخل على أهل بيته بحاجة حلوة على حد تعبيرها وكنا نعيش في بيت عيلة وكان أبوها بارا باخواته الأرامل.

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