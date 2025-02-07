بعد علاجه بمصر.. الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل: لن نترك أرضنا وسنعيد إعمارها

لقطات لم ترها من قبل.. مستر بيست يوثق مقابر الفراعنة التي يُمنع دخولها

كتب- حسن مرسي:

وجه الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل، الذي أصيب خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد استجابته لطلبه بالعلاج في مصر.

خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، تحدث عبدالله عن رحلته مع الألم والعلاج، وعن حبه لمصر وشعبه، معربًا عن امتنانه الكبير للرعاية الطبية التي تلقاها في المستشفيات المصرية منذ وصوله عبر معبر رفح

وأكد أنه قضى أكثر من عام في تلقي العلاج حتى تماثل للشفاء وخروجه من المستشفى مؤخرًا، مضيفًا: "عندما تعرضت للإصابة، طلبت من الرئيس السيسي أن أعالج في مصر، وتحقق الحلم"

وأعرب الطفل عبدالله كحيل عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي، قائلًا: "لم أصدق نفسي عندما قابلت الرئيس السيسي، كان دخول مصر حلمًا، ولكن مقابلة الرئيس كانت حلمًا أكبر، شكرًا سيادة الرئيس على كل الدعم، وكل الشكر للمصريين".

وأشار إلى المعاناة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر من العام الماضي، موضحًا أن قوات الاحتلال كانت توزع منشورات تطالب السكان بإخلاء منازلهم بسبب استهدافها بالقصف.

كما كشف عن الأوضاع المعيشية الصعبة في غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الأساسية مثل الغذاء والخدمات الطبية.

وأضاف أنه أصيب في قدمه خلال القصف، بعد أن فقد شقيقه وأصدقاءه، مؤكدًا أن الفلسطينيين يواجهون تحديات كبيرة يوميًا بسبب العدوان المستمر.

على الرغم من صغر سنه، لم يقف عبدالله مكتوف الأيدي خلال الحرب، بل ساهم في مساعدة أهله وأصدقائه بشحن هواتفهم باستخدام الطاقة الشمسية مقابل مبلغ بسيط، في محاولة لتخفيف معاناتهم وإبقائهم على اتصال مع العالم الخارجي.

وفي ختام حديثه، أكد عبدالله كحيل رفضه القاطع لفكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، قائلًا: "لن نترك أرضنا وسنعيد إعمارها مرة أخرى. لا أحد يستطيع أن يأخذ أرضنا أو يخرجنا منها. لا للتهجير، ولن نخرج منها.

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