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الزراعة: صادراتنا الزراعية زادت في 2024 بنسبة 25% مقارنة بالأعوام السابقة

07:17 م الجمعة 07 فبراير 2025

صادراتنا الزراعية زادت في 2024

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة إن من أبرز التحديات التي تواجه الزراعة ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم هو التغير في المناخ.

وتابع جاد خلال حواره ببرنامج “الرادار الاقتصادي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” قائلا:" رغم التحديات الكبرى مثل تغيرات المناخ والتغيرات السياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد بالغذاء إلا أن القطاع الزراعي في مصر في تقدم مستمر وكذلك المخزون الاستراتيجي من السلع لا ينخفض.

وأضاف وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن صادراتنا الزراعية زادت في 2024 بنسبة 25% مقارنة بالأعوام السابقة.

وأوضح وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة أنه رغم التغيرات المناخية التي تؤثر على إنتاجية الفدان للمحاصيل إلا أن مصر تحتل مراكز المتقدمة في إنتاجية الفدان على مستوى العالم فإنتاج فدان القمح بمصر يحتل المركز الرابع عالميا وإنتاج فدان الأرز الأول عالميا وإنتاج فدان الذرة الشامية الخامس عالميا.

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الصادرات الزراعية خالد جاد وزارة الزراعة
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