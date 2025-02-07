الإفتاء: نشر الفيديوهات التعليمية بدون إذن يعد تعديًا على حقوق المعلم

كتب- حسن مرسي:

في رده على سؤال حول حكم نشر الفيديوهات التعليمية من قنوات مدرسين على تليجرام أو منصات أخرى دون إذن من أصحاب المحتوى، أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا الفعل يُعتبر تعديًا على حقوق المدرس الفكرية.

وخلال حواره مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" الذي يُذاع على قناة الناس، أوضح فخر أن من الواجب احترام حقوق المدرس الذي تعب في إنشاء القناة وإنتاج المحتوى، خاصة إذا كان الطلاب يدفعون مقابلاً لهذا الجهد.

وأضاف أن المدرس، إذا قام بنشر دروسه على قناة خاصة وجعلها مدفوعة، فلا يجوز أخذ هذه الفيديوهات ونشرها مجانًا في أماكن أخرى دون الحصول على إذن من صاحب المحتوى.

وأكد على أهمية استئذان المدرس قبل نشر الدروس، حيث يجب أن يحصل الطالب على موافقة المدرس لنشر المحتوى في قناة أخرى.

وأشار الدكتور فخر إلى أنه يمكن للمدرس أن يختار نشر بعض المحتوى مجانًا كجزء من "زكاة علمه"، مثل حلقات المراجعة النهائية، ولكن ذلك يتطلب منه تنسيقاً وموافقة واضحة. وشدد على أن الطلاب أو أي شخص آخر لا يجوز لهم نشر المحتوى دون الحصول على إذن مسبق.

وأبرز فخر أهمية احترام حقوق الآخرين وضرورة الحصول على إذن قبل نشر أو توزيع أي محتوى تم إنشاؤه من قبل شخص آخر، مما يعكس التقدير لجهود المعلمين والمربين.

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