للمرة الـ11.. التموين: تنظيم "أسواق اليوم الواحد" في إمبابة بالجيزة

(أ ش أ):

افتتحت اليوم الجمعةـ فعاليات سوق اليوم الواحد بمنطقة إمبابة – حي الصوامع بمحافظة الجيزة، لتقديم السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق التقليدية.

ويأتي هذا السوق في إطار التعاون المشترك بين محافظة الجيزة والشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب مساهمات شركات القطاع الخاص وكبار التجار، ويستمر حتى نهاية اليوم.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ووفقًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأشاد وزير التموين، بالنجاح المتواصل لمبادرة أسواق اليوم الواحد، مؤكدًا أن هذه المبادرات تسهم بشكل فعال في تحقيق التوازن السعري في الأسواق، وتوفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة، مما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وفي هذا السياق، أثنى الوزير على الدور الرائد الذي تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مؤكدًا أنها شريك استراتيجي في تحقيق أهداف الوزارة من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وضمان استقرار الأسواق، وأشار إلى أن التزام الشركة بتوفير منتجات عالية الجودة يعكس حرصها على دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين.

من جانبه، أوضح السيد محمود بلاسي، وكيل وزارة التموين بالجيزة، أن الإقبال الكبير من المواطنين على هذه الأسواق يعكس مدى أهميتها ونجاحها في تلبية احتياجات الأسر بأسعار تنافسية، وأضاف أن المديرية تعمل على توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل مزيدًا من المناطق في المحافظة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تبذل قصارى جهدها لضمان توفير السلع بجودة عالية وأسعار عادلة

وأكد وكيل الوزارة أن سوق اليوم الواحد يوفر مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، الألبان، الجبن بأنواعه، السمن، البقوليات، إلى جانب الخضروات والفواكه الطازجة. ،كما يضم السوق سلعًا غير غذائية لتلبية كافة احتياجات الأسر، في إطار سعي الوزارة لضبط الأسعار وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين

وأشار إلى أن مديرية التموين بالجيزة نظمت حتى الآن عشرة أسواق من هذه النوعية بمختلف مراكز المحافظة، مؤكدًا أن الخطة المقبلة تتضمن تعميم هذه الأسواق في جميع مراكز ومدن الجيزة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمواطنين ،وشدد على أن فرق الرقابة التموينية تتابع بشكل دوري سير العمل في الأسواق لضمان جودة المنتجات والالتزام بالأسعار المخفضة

من جانبه، أعرب الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن التزامهم الكامل بدعم هذه المبادرات، مؤكدًا أن مشاركتهم في تنظيم أسواق اليوم الواحد تأتي في إطار دورهم الوطني لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة ،وأوضح أن الشركة تعمل بشكل مستمر على ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في الأسواق لضمان استقرار الأسعار، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في المنتجات المعروضة

وفي ختام التصريحات، أعلن وكيل وزارة التموين عن رفع درجة الاستعداد للبدء في تنظيم معارض “أهلاً رمضان” بجميع أنحاء المحافظة بدءًا من الشهر الجاري، وستتضمن هذه المعارض أركان ثابتة داخل أسواق اليوم الواحد، بالإضافة إلى تواجدها في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لشهر رمضان المبارك.