قبل أم بعد رمضان؟.. موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

كتب- محمد أبو بكر:

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية التي أشار إليها رئيس الوزراء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

توجيه رئاسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن في مؤتمر صحفي 8 يناير الماضي، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد هذه الحزمة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مدبولي: توجيه رئاسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة وإعلانها قريبًا

الحزمة ستشمل زيادات في الأجور والمعاشات

وأعلن مدبولي، وجود نقاشات جارية مع وزير المالية لوضع تصور واضح للحزمة الجديدة.

وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أول أمس، تعهد رئيس الوزراء بأن الحزمة ستشمل زيادات في الأجور والمعاشات، وسيتم الإعلان عنها في غضون أيام.

وقال رئيس مجلس الوزراء: إن الحكومة تعمل حاليا على وضع حزمة حماية اجتماعية جديدة، لزيادة المرتبات والمعاشات اعتبارا من بداية العام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة الحزمة والانتهاء منها ووضع الملاحظات، ثم سيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع رؤيته.

تحقق نقلة جيدة.. مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام

تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان

وخلال اجتماع لرئيس الوزراء، بأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور وزراء ومسؤولين بارزين، أمس الخميس الموافق 6 فبراير 2025، طالب الحضور بضرورة تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، لضمان تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.

مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية قبل العيد

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