سبب إلغاء السعودية شرط التطعيم للمسافرين لأداء العمرة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر في غرفة شركات السياحة، سبب قرار المملكة العربية السعودية بإلغاء شرط التطعيمات للقادمين إليها لأداء العمرة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن القرار يأتي في إطار تيسير الإجراءات على الحجاج والمعتمرين وتخفيف الأعباء عنهم.

وأوضح المصدر أن القرار يشمل إلغاء شرط الحصول على تطعيم لقاح الحمى الشوكية فقط، إلا أن ذلك يعني بشكل غير مباشر إلغاء اشتراط التطعيمات الأخرى، التي كانت تُعتبر مكملة وليست إلزامية.

توجيه رسمي لشركات الطيران

وكان أيمن عبد اللطيف، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، كشف أن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أصدرت تعميمًا رسميًا إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة، بما في ذلك شركات الطيران الخاصة.

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أبرز ما ورد في التعميم

إيقاف العمل بالتعليمات السابقة

تم إلغاء التعميم السابق رقم (2/15597) الصادر في 07/01/2025، والذي كان يشترط على القادمين للعمرة تقديم ما يثبت تلقيهم لقاح التهاب السحايا (Neisseria meningitis) بغض النظر عن نوع التأشيرة.

التقيد بالإجراءات الجديدة

ألزمت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي جميع شركات الطيران، بما فيها الطيران الخاص، بالالتزام الكامل بالتعليمات الجديدة الصادرة عنها بشأن متطلبات دخول المملكة وأداء العمرة.

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