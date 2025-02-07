وزيرة البيئة تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات الجارية والمستقبلية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالإضافة إلى ممثلين عن شركاء التنمية والمشروعات البيئية المختلفة.

وأكدت الوزيرة أن الاجتماع استهدف مناقشة آخر مستجدات المشروعات القائمة مع شركاء التنمية، لا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار تطبيق "المسؤولية الممتدة للمنتِج" على أكياس التسوق البلاستيكية.

وأوضحت أن القرار يلزم المنتجين والمستوردين برصد كميات الأكياس البلاستيكية المتداولة عبر النظام الوطني لإدارة المخلفات، وتعزيز إجراءات التخلص الآمن منها، إلى جانب تفعيل حوافز لاستيراد وإنتاج بدائل صديقة للبيئة.

كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية لتقليل التلوث البلاستيكي عبر حلول مبتكرة وسياسات بيئية متكاملة، مع مناقشة المشروعات المقترحة من وكالة التعاون الألمانية (GIZ) لتعزيز سلاسل القيمة لتدوير المخلفات البلاستيكية ودعم التدوير المحلي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم إنجازه في مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة للبلاستيك أحادي الاستخدام"، المدعوم من الحكومة اليابانية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

ويهدف المشروع، الذي يمتد لثلاث سنوات، إلى تطوير السياسات البيئية، وتوعية المجتمع، ودعم الصناعات البديلة، حيث تم تنفيذ حملات توعية ومبادرات لتثقيف المواطنين حول مخاطر البلاستيك، إلى جانب دورات تدريبية وجلسات تشاورية مع الجهات المعنية.

كما ناقشت وزيرة البيئة الإجراءات الخاصة بمشروع "مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة إدارة المخلفات البلاستيكية"، الذي يتم بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، بهدف تقديم نموذج رائد في تقليل التلوث البلاستيكي بمحافظة بورسعيد.

وشهد الاجتماع أيضًا استعراض أنشطة وحدة البلاستيك التابعة للوزارة، والجهود المبذولة في مشروع "Toumali"، الذي يتم بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة روستوك الألمانية، وجهات بحثية أخرى من دول البحر المتوسط، مثل تونس والجزائر والمغرب، ويركز على الإدارة المستدامة للمخلفات في قطاع السياحة لحماية البيئة البحرية.

وفي ختام الاجتماع، شددت الوزيرة على ضرورة تعزيز دعم المصنعين لإنتاج بدائل صديقة للبيئة وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة، إلى جانب تفعيل الحوافز الخضراء التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمارات في هذا المجال.

كما أكدت أهمية استمرار التوعية المجتمعية بأضرار البلاستيك، وتحفيز الشركات والمصانع على تبني حلول مبتكرة تساهم في تقليل المخلفات البلاستيكية ودعم الاقتصاد الأخضر.

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