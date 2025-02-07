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بعد قليل.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد النصر بالمنصورة

11:14 ص الجمعة 07 فبراير 2025

شعائر صلاة الجمعة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، شعائر صلاة الجمعة من مسجد النصر بمدينة المنصورة، بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الدقهلية.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ السعيد فيصل، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة اليوم هو "وذروا ظاهر الإثم وباطنه"، وهو موضوع الخطبة الموحدة بجميع مساجد الجمهورية.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة، ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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