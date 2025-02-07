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السبت.. نقابة الصحفيين تُطلق مشروع التحول الرقمى لتطوير الخدمات النقابية

06:30 ص الجمعة 07 فبراير 2025

نقابة الصحفيين

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت نقابة الصحفيين، عن عقد مؤتمر صحفى يوم السبت المقبل 8 فبراير، فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا، للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى الذى يهدف إلى توفير خدمات نقابية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، مما يسهم فى تسهيل حصول الأعضاء على مختلف الخدمات بسرعة وكفاءة.

يُعد مشروع التحول الرقمى نقلة نوعية نحو أتمتة الإجراءات الإدارية والخدمية لنقابة الصحفيين، حيث سيتمكن الصحفيون وأسرهم من الوصول إلى الخدمات النقابية إلكترونيًا، بما فى ذلك سداد الاشتراكات والرسوم إلكترونيًا بسهولة وأمان، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية، وكذلك متابعة الطلبات والإجراءات النقابية إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية والموبايل أبلكيشن.

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